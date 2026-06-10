В Подмосковье более 30 тысяч пар воспользовались новым порталом для выбора места свадьбы

Почти 30 тысяч пар открыли для себя портал «Свадьба в Подмосковье», где они могут найти идеальную площадку для своего торжества. Всего посетители совершили на сайте почти 133 тысячи активных действий.

«Почти 2 тысячи пар планируют пожениться в этот свадебный сезон на выездных площадках Подмосковья. Мы запустили портал, чтобы у каждой пары была возможность найти площадку, которая подходит именно им: усадьба, парк, берег озера, современный лофт. Порталом уже воспользовались почти 30 тысяч человек — молодожены открывают для себя регион заново», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

На портале представлено более 80 площадок, среди которых есть парадные дворянские усадьбы и лаконичные лофты на берегах живописных озер. Ресурс позволяет отфильтровать варианты по бюджету, количеству гостей и архитектурному стилю, а также оставить заявку на организацию свадьбы.

В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что в пятерку самых востребованных выездных локаций вошли парк «Патриот» в Одинцовском городском округе, парк имени Олега Степанова в городском округе Серпухов, загородный клуб «ARTILAND» в городском округе Балашиха, усадьба «Гребнево» в городском округе Щелково и культурно-просветительский центр «Дубровицы» в городском округе Подольск.

Ознакомиться с полным списком выездных площадок можно на портале «Свадьба в Подмосковье» [wedding.mosreg.ru](wedding.mosreg.ru). Стоит обратить внимание на то, что открытые локации доступны для регистрации брака только в свадебный сезон — с мая по сентябрь.