Еще 1,2 тысячи заявок на выплаты по уходу за инвалидами подали в Подмосковье

С начала года в Московской области услугой по оформлению выплат по уходу за инвалидами I и II группы воспользовались более 1,2 тысячи раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Выплаты предоставляются тем, кто ухаживает за инвалидами, нуждающимися в стационарной форме социального обслуживания. Оформить услугу могут неработающие жители региона, студенты-заочники или лица, работающие удаленно либо не более двух часов в день. Важно, чтобы заявитель был старше 18 и младше 65 лет.

Услуга «Предоставление выплаты на осуществление ухода за инвалидами» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение придет в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Стоит отметить, что выплата назначается на шесть месяцев, после чего необходимо подать заявление на продление.