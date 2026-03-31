В Подмосковье благоустроят 6 объектов-победителей всероссийского конкурса

Шесть территорий благоустраивают в Подмосковье по результатам всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в 2024 году.

На территории разместят инсталляцию, игровую площадку, коворкинг-зону и пункт проката спортивного инвентаря. В парке будут мостики с информацией об истории завода, площадка для выгула собак и места отдыха. Особый акцент сделали на интеграцию промышленного наследия в дизайн.

В Ликино-Дулеве на финишную прямую вышли работы по преображению парка «ЛиАЗ» . Это историческое место отдыха, основанное в середине прошлого века. Новая концепция вдохновлена знаменитым автобусом ЛиАЗ-677 «Луноход».

В Истре продолжается благоустройство центральной площади перед зданием администрации. Там обустроят уютное пространство с навесом, скамейками и качелями, где будет открываться вид на старинную часть города. Проект охватил и прилегающие улицы: Первомайскую, Ленина, Чеховский и Почтовой переулки, а также часть Советской улицы.

В Сергиевом Посаде преобразится зона отдыха «Северные пруды». Там установят интерактивные и спортивные площадки, места для тихого отдыха, велодорожки и качели.

В Коломне продолжают обновлять сквер «Блюдечко», где уже появились навигационные стенды, арт-объекты и экспозиции о старинных кремлевских воротах.

«В озеленении сохранят существующие клумбы и добавят новые растения: на верхней террасе появятся фруктовые деревья, а внизу — луга с влаголюбивыми травами. Пешеходные дорожки получат современное освещение, а зоны отдыха — мягкий свет от торшеров и настенных светильников», — рассказали в министерстве.