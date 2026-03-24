В Подмосковье активно работают над повышением точности данных о недвижимости

В Московской области продолжается масштабная работа по повышению точности данных о недвижимости. Задача реализуется силами Роскадастра и Управления Росреестра по региону. В 2025 году в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на территории Подмосковья уже исправлено 11 390 реестровых ошибок.

Реестровая ошибка — это неточность в документах, допущенная кадастровым инженером или органами, предоставляющими сведения. Такие ошибки могут касаться границ, площади или местоположения участка. Они часто становятся причиной земельных споров и мешают постановке объектов на кадастровый учет.

Среди наиболее распространенных ошибок — пересечение границ соседних участков, несоответствие фактической площади объекта и расхождение границ участка с картографическими материалами.

Исправление реестровых ошибок важно для защиты прав собственников и обеспечения прозрачности сделок с недвижимостью. Точные данные в ЕГРН позволяют избежать споров, ускорить регистрацию и сделать учет объектов максимально достоверным.