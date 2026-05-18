Еще 6,8 тысячи заявок на обслуживание соцкарт оформили онлайн в Подмосковье

За последнюю неделю на региональный портал поступило более 6,8 тысяч заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты жителя Московской области. С начала года количество таких заявлений превысило 160 тысяч, как сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Оформить социальную карту могут льготные категории граждан, зарегистрированные в Подмосковье. Для подачи заявления необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней, а готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Если заявление подается на получение соцкарты для ребенка, умный сервис самостоятельно проверит данные и покажет список детей, на которых можно оформить карту. Заявителю останется только выбрать ребенка и направить заявку на рассмотрение.

Социальная карта предоставляет бесплатный проезд на транспорте Московской области, Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Подать заявление на оформление социальной карты также можно в мобильном приложении «Добродел».