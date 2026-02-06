Минимущества Подмосковья напомнило об онлайн-услуге по изменению ВРИ

В Московской области владельцы земельных участков все чаще обращаются за изменением вида разрешенного использования (ВРИ). Как сообщает Министерство имущественных отношений Московской области, за январь текущего года было принято 294 положительных решения о смене ВРИ на общую сумму более 5 миллиардов рублей.

«Вид разрешенного использования определяет, каким образом собственник может использовать свою землю согласно законодательству. Это может быть жилищное или дачное строительство, коммерческое назначение и другие цели. Изменяя ВРИ, владелец получает возможность расширить возможности эксплуатации своего участка», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для определения действующего ВРИ участка необходимо получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это можно сделать несколькими способами:

через сайт Росреестра

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

на портале госуслуг Подмосковья;

через Национальную систему пространственных данных (НСПД).

Процесс замены ВРИ включает в себя:

Убедиться, что правила землепользования и застройки (ПЗЗ) утверждены для населенного пункта, где находится участок; Выбрать новый вид использования из перечня утвержденных вариантов; Подать заявление в Росреестр через ближайший МФЦ.

При строительстве жилья за смену ВРИ взимается плата. На региональном портале госуслуг доступен сервис для автоматического расчета стоимости смены ВРИ. Этот инструмент позволяет быстро и точно выяснить сумму, которую необходимо уплатить перед изменением назначения земли. Сервис также проверяет соответствие текущего разрешенного использования участка классификатору и подсказывает, в каких случаях изменить ВРИ можно бесплатно.