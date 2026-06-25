Более 140 нарушений целевого использования земли пресекли в Подмосковье за месяц

За последний месяц в Московской области удалось исправить нарушения на более чем 140 земельных участках. Всего же за два года работы проекта, запущенного Минмособлимуществом, было урегулировано свыше 1860 случаев.

Проект включает в себя работу с реестром «МЗК. Нецелевое использование земельных участков». В него вносятся все участки с признаками нарушений. Муниципальные земельные инспекторы активно взаимодействуют с правообладателями, чтобы помочь им исправить обнаруженные несоответствия. Сейчас в реестре числится 4652 участка с признаками нарушений, и их количество постоянно меняется по мере проведения обследований.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров сообщил, что за все время действия проекта были устранены нарушения на 1863 участках. На 1084 участках прекращена незаконная деятельность, а у 779 участков изменен вид разрешенного использования земли в соответствии с законодательством. С начала года под контролем земельных инспекторов нарушения были устранены на 536 участках.

Например, в Щелкове на участке площадью 3092 квадратных метра, предназначенном для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, обнаружили шиномонтаж. После обследования муниципальные земельные инспекторы выдали собственнику предписание об исправлении нарушения и направили информацию в Центр кадастровой оценки для пересчета стоимости. В результате правообладатель изменил вид разрешенного использования участка на «Производственная деятельность, склад».

Наилучшие результаты по устранению нарушений показали Дмитровский и Щелковский округа, где урегулировано по 110 случаев в каждом, а также Богородский округ, где устранены нарушения на 101 участке.