Еще 85 врачей получили бесплатные земельные участки в Подмосковье

В этом году 85 подмосковных врачей получили земельные участки для строительства домов в рамках программы «Земля врачам». Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров отметил, что с начала года земельные участки для строительства дома получили 85 подмосковных специалистов здравоохранения, которые работают в больницах и поликлиниках региона. За все время действия региональной программы количество врачей, получивших земельные участки, достигло 2683.

Тройку лидеров этого года возглавил Пушкинский округ, где участки передали 16 медспециалистам. На втором месте — Чехов, где участки получили 11 врачей. На третьем месте — Богородский, в котором передали землю 8 врачам округа. Отличные результаты также показали Дмитровский, Раменский, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский округа, где в этом году врачам передали по 5 участков, а также Домодедово и Коломна, где участки получили по 4 врача.

Лидерами с начала действия программы стали Богородский (221 земельный участок), Пушкинский (218), Раменский (200), Коломна (193) и Домодедово (185).

Закон о предоставлении бесплатных участков медикам в Подмосковье был принят в июне 2021 года и продлится до конца 2026 года. Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства могут получить врачи 39 дефицитных специальностей в 32 городских округах, если они проработали в учреждении здравоохранения Московской области не менее трех лет. Подать заявку на получение земли можно через местную администрацию.