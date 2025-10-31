В Подмосковье 800 раз запросили данные об объектах культурного наследия с января

С начала года жители Подмосковья подали более 800 заявлений на получение информации об объектах культурного наследия через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления Московской области.

Такие сведения позволяют уточнить статус объекта, категорию его охраны, возможные ограничения, а также оформить налоговые льготы. Услугу «Выписка из ЕГРКН, справка о принадлежности имущества к объектам культурного наследия» можно получить бесплатно в течение десяти рабочих дней.

Запрос можно подать на региональном портале в разделе «Земля» — «Природа и культурное наследие». Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя. Также при подаче заявления доступна интерактивная карта, где можно выбрать нужный объект — его координаты добавятся автоматически.