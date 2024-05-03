Международный театральный фестиваль пройдет в Лобне в мае | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 14:07 Международный театральный фестиваль пройдет в Лобне в мае Медиасток.рф

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Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня» пройдет в Подмосковье с 6 по 29 мая. Для зрителей выступят молодые и профессиональные коллективы со всей России и из-за рубежа.

Как сообщили в Минкультуры Подмосковья, фестиваль пройдет в театре «Камерная сцена» в Лобне. Его разделят на два блока: молодежный и профессиональный.

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Театральные студии из Лобни, Подольска, Волоколамска и других городов представят 35 спектаклей по произведениям Пушкина, Достоевского, Гоголя и других писателей. Еще 16 поставновок покажут профессиональные труппы в том числе зарубежные.

Зрители увидят выступления Омского государственного Северного драматического театра, Кинешемского драматического театра имени Островского, Китайской академии оперы «Пекинская опера», театра «Свободная сцена» из Бишкека и других.

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