В Подмосковье 160 многодетных семей получили земельные участки с начала года

С января по февраль бесплатные земельные участки в Подмосковье получили 160 многодетных семей. Лидерами стали Истра, Одинцово, Подольск и Дмитров.

Земельные участки получили семьи в 20 округах Подмосковья, рассказали в региональном Минимуществе.

«160 многодетных семей Подмосковья получили бесплатные земельные участки с начала года. Лидерами стали городские округа Истра, Одинцовский, Подольск и Дмитровский, которые передали своим многодетным семьям большее количество участков», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В Истре земельные участки получили 28 семей, в Одинцове — 23, в Подольске — 22, в Дмитрове — 17. При этом Восход, Бронницы, Долгопрудный, Лотошино, Луховицы, Серебряные Пруды и Шаховская уже полностью обеспечили недвижимостью всех многодетных.

Администрации округов уже сформировали еще 3,1 тысячи участков для передачи. Всего за 15 лет землю получили 39 тысяч семей.