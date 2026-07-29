Новые услуги запустили в почтовых отделениях Подмосковья

Жители и гости Московской области могут воспользоваться новыми услугами в почтовых отделениях. Помимо привычных сервисов, там можно оформить лекарственный полис, воспользоваться Единым порталом госуслуг и даже проверить основные показатели здоровья.

В любом почтовом отделении области можно оформить лекарственный полис на взрослого или ребенка от года. Полис позволяет вернуть до 90% средств, потраченных на назначенные врачом препараты. Для получения компенсации нужно отправить фотографии чеков и назначений врача через специальный чат-бот. Обработка запроса занимает не более суток, компенсация приходит на банковскую карту. Полис начинает действовать на шестой день после оформления.

В отдаленных населенных пунктах Московской области у клиентов Почты есть дополнительный сервис — «уголок здоровья». Там можно измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела. Также в этих отделениях местные жители могут подтвердить или восстановить свою учетную запись на портале государственных услуг.

Всего в Московской области работает 1 006 отделений, 451 из них — сельские.