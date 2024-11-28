План ремонта дорог на 2025 год утвердили в Коломне

Администрация Коломны определяет, какие дороги отремонтируют в 2024 году. На работы планируют направить 300 миллионов рублей.

В будущем году в Коломне обновят 44 дороги. Из них 32 уже согласованы с министерством транспорта Московской области. Работы финансируются из муниципального бюджета.

Напомним, что в этом году в рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в округе привели в порядок 47 дорог общей длиной почти 29 километров. Среди них: проезд Станкостроителей, улица Пионерская, часть улицы Железнодорожной в Озерах и дороги в населенных пунктах Парфентьево, Амерево и Чанки.

Кроме того, в 2024 году обустроят новые тротуары на улицах Астахова, Красногвардейской и Пароходной в Коломне, а также на улице Юрия Сергеева в Озерах, в селах Пирочи и Шкинь.

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