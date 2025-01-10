В пятницу вечером пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 10 января. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД, не нарушать дистанцию и не совершать резких маневров.

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