В пятницу вечером пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла

Загруженность дорог Московской области оценили в три балла вечером 10 января. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД, не нарушать дистанцию и не совершать резких маневров.
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