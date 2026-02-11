В Пятигорске стартовал Третий форум наставников-просветителей

10 февраля 2026 года в Пятигорске, на площадке Центра знаний «Машук», начал работу Третий форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. В мероприятии участвуют 150 педагогических работников из школ, колледжей и вузов. Среди участников — делегация из Московской области, информирует пресс-служба Министерства образования региона.

На форуме педагоги ознакомятся с новыми инструментами и методиками работы с детьми и молодежью. Особое внимание уделят формированию общероссийской гражданской идентичности и укреплению единства народов России в социальных сетях.

Программа включает лекции, мастер-классы и практические занятия по созданию и продвижению информационных материалов в соцсетях. Также обсудят эффективность таких материалов и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В рамках форума пройдут панельные дискуссии со специалистами платформы «Сферум», творческие групповые занятия и практические сессии по разработке просветительских проектов и медиаматериалов для региональной практики. Форум продолжит работу до 13 февраля.

Всероссийское сообщество наставников-просветителей было создано в 2023 году для поддержки педагогов, ведущих наставническую и просветительскую деятельность в социальных медиа. Сейчас сообщество объединяет 2,5 тысячи педагогов из 89 регионов России. Работа сообщества координируется Министерством просвещения Российской Федерации.