В пятиэтажке в Кашире начался капитальный ремонт кровли

В городском округе Кашира стартовал капитальный ремонт плоской кровли пятиэтажного дома на улице Центральной, 19. Сотрудники подрядной организации ООО «ГазТеплоСервис» уже начали менять водосточную систему — это первый этап перед дальнейшими работами.

На крышу уже доставили первые стройматериалы, включая рулоны гидроизоляции. Затем начнется демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки. После этого рабочие приступят к устройству гидроизоляции и утеплению. Следующий этап — устройство армированной цементно-песчаной стяжки и укладка финишного двухслойного покрытия. Площадь крыши пятиэтажки составляет 1870 квадратных метров.

Заместитель директора ООО «ГазТеплоСервис» Евгений Свинцов сообщил, что ремонт кровли ориентировочно займет полтора месяца. Сейчас на объекте работают пять человек — профессиональная бригада кровельщиков с большим опытом.

Ранее этот же подрядчик завершил капитальный ремонт кровли в Кашире-2 на улице Центральной, 15.