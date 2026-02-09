Бесплатные консультации по вопросам погребения проведут в МФЦ Подмосковья в феврале

Фото: Мингосуправления МО

На текущей неделе в нескольких многофункциональных центрах Московской области организуют бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Пресс-служба Мингосуправления Московской области подтвердила эту информацию.

Консультации состоятся по следующим адресам:

Жители Подмосковья смогут получить помощь в правильном оформлении удостоверений о захоронении, оформлении семейных (родовых) захоронений и получении разрешений на установку надмогильных сооружений (надгробий).

Консультантов Центра мемориальных услуг можно будет найти по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по наличию форменной одежды.

