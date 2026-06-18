В питомнике Пушкино зацвела редкая водяная лилия раньше срока

В питомнике водных растений А. М. Марченко в городе Пушкино неожиданно рано зацвели нимфеи сорта «Blushing Bride» («Застенчивая невеста»). Обычно в средней полосе России эти водяные лилии раскрываются не раньше июля, но в этом году они порадовали своим цветением раньше времени.

Внучатая племянница создателя парка Александра Марченко Анна рассказала, что за все время наблюдений такое раннее и пышное цветение она видит впервые. Кувшинка американского селекционера Перри Слокума имеет градиентный желто-розовый цвет, и каждый бутон раскрывается примерно на пять дней. Летом в водоемах питомника непрерывное цветение нимфей.

Всего в питомнике представлено около пятидесяти сортов кувшинок, двадцать восемь из них доступны к продаже. Это самые красивые, зимостойкие сорта, которые легки в уходе и были отобраны лично основателем парка Александром Марченко.