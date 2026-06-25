Детский сад при школе в поселке Мечниково капитально отремонтируют в этом году

Ремонт дошкольного отделения проводится в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья». Более 30 строителей и 2 единицы техники задействованы на объекте.

По данным пресс-службы ведомства, работы ведутся одновременно на всех уровнях здания: на первом и втором этажах монтируются инженерные системы, а в подвале завершается прокладка коммуникаций и оштукатуривание перегородок.

После завершения ремонта в дошкольном отделении будут созданы современные и безопасные условия для пребывания детей. Планируется обновить групповые комнаты, спальни, игровые и санитарно-гигиенические помещения, оснастить их новым оборудованием и мебелью. Все инженерные коммуникации — от систем отопления и вентиляции до электроснабжения и водопровода — будут полностью заменены.

Основные строительные работы на объекте завершатся в 2026 году.