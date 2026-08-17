Подмосковье приняло участие в совещании ФАС по антимонопольному регулированию

В Петропавловске-Камчатском завершился трехдневный семинар-совещание по вопросам антимонопольного регулирования, организованный Федеральной антимонопольной службой России. Открыли совещание статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский и Председатель Правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Участники встречи обсудили применение национального режима в сфере закупок, механизм защиты заказчиков от недостоверных сведений в заявках участников закупок, типичные ошибки заказчиков при проведении закупочных процедур, итоги контрольной деятельности службы в сфере закупок и актуальные вопросы применения антимонопольного законодательства.

Заместитель руководителя Комитета по конкурентной политике Московской области Евгений Кудряшов отметил, что подобные мероприятия дают возможность изучить практики коллег из других регионов и сверить подходы к вопросам, которые ставит перед ними эволюция контрактной системы. Он подчеркнул важность выстраивания среды для добросовестной конкуренции в торгах, минимизации бюрократических препон, повышения открытости и результативности процедур.

Вопросы, требующие управленческих решений, будут зафиксированы для дальнейшей совместной проработки ФАС России и регионов.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте ФАС России.