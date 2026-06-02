Жители Подмосковья обратились за услугами по земле более 116 тысяч раз с января

С января по май 2026 года жители Московской области активно пользовались услугами в сфере имущественных и земельных отношений. Всего было подано 116 001 обращение, сообщает Министерство имущественных отношений региона.

Самой востребованной услугой стало предварительное согласование предоставления земельных участков. За ней обратились 28 200 заявителей. Для упрощения процесса были внедрены два «умных» помощника: один формирует схему расположения участка, а другой проводит предпроверку на наличие дублирующих заявлений.

На втором месте по популярности — услуга по перераспределению земель. На нее было подано 22 176 заявок. Здесь также реализованы цифровые технологии, позволяющие собственникам самостоятельно сгенерировать схему земельного участка при заполнении заявления.

Третье место занимает услуга по предоставлению земли в аренду и собственность без торгов. За отчетный период было подано 14 515 заявлений, что демонстрирует почти трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь работает интеллектуальный сервис, который автоматически подтягивает из ЕГРН ключевые характеристики участка.

Полный перечень цифровых сервисов Министерства имущественных отношений доступен на региональном портале госуслуг в разделах «Земля» и «Жилье». Для навигации по цифровым продуктам жителям помогает виртуальный консультант Добробот.