Мингосуправления Подмосковья назвало самую популярную госуслугу января

В начале 2026 года жители Московской области активно использовали региональный портал госуслуг. По данным пресс-службы Мингосуправления Московской области, за первый месяц было подано свыше 380 тысяч заявлений на получение различных услуг.

Наиболее востребованной стала услуга «Выписка из домовой книги». Жители Подмосковья подали более 55,4 тысячи онлайн-заявлений на ее получение. Эта услуга также была лидером в 2025 году, ею воспользовались свыше 840 тысяч раз.

На втором месте по популярности — выдача и замена социальных карт жителя Московской области. Было подано более 32,9 тысячи заявок.

Третье место заняла услуга записи для участия в ЕГЭ и ОГЭ. На нее пришло более 31,6 тысячи заявлений. Девятиклассники могут зарегистрироваться на госэкзамены до 1 марта 2026 года, а подать заявку на участие в ЕГЭ можно до 1 февраля 2026 года.

Также жители региона подали свыше 16,6 тысячи заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» и 13,3 тысячи онлайн-заявок на оформление отчета опекуна (попечителя).

Портал госуслуг Московской области предоставляет электронные услуги и сервисы для жителей и бизнеса региона с 11 октября 2012 года. Сейчас на платформе доступно уже более 420 услуг и сервисов.