В первом квартале 2026 года жители Подмосковья собрали почти 35 тонн старой электроники

В первом квартале 2026 года в ряде муниципалитетов Московской области отмечен значительный рост экологической активности. Жители Шатуры, Павловского Посада, Коломны, Серпухова, Ступино и Подольска активно сдавали старую электронику.

В Шатуре абсолютным лидером стал Коробовский лицей: школьники и педагоги сдали почти 2 тонны оборудования — от старых мониторов до неработающих принтеров.

«Подмосковье последовательно развивает экономику замкнутого цикла, активная работа администраций муниципалитетов способствует росту высокой вовлеченности самих жителей», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, в первый месяц весны жители Подмосковья сдали 22 тонны использованной электроники. Это рекордный показатель, который значительно превышает результаты аналогичного периода 2024 и 2025 годов.

Высокие показатели стали возможны благодаря системной работе местных администраций. Они организовали точки приема, информировали население и поддерживали экологические инициативы.

Фонд природопользования Московской области подчеркивает: каждый сданный телевизор или компьютер — это вклад в чистую экологию и рациональное использование ресурсов.