Еще 11 компаний стали резидентами ОЭЗ в Подмосковье

В первом квартале этого года резидентами особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской области стали 11 компаний. Это сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«За первые три месяца этого года число резидентов ОЭЗ Московской области пополнили 11 компаний. Объем планируемых инвестиций в проекты этих предприятий оценивается в 3,1 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе будет создано более 600 рабочих мест», — сказала Екатерина Зиновьева.

Пять резидентов привлекли в ОЭЗ «Дубна» и «Ступино Квадрат» по отдельности, еще одна компания стала резидентом ОЭЗ «Кашира».

Компания «УПАКОВ-КАШИРА» планирует построить завод по производству пищевой полимерной упаковки и пленок в ОЭЗ «Кашира». Инвестор вложит в проект 600 млн рублей. Строительство начнется в этом году, а запуск в эксплуатацию намечен на 2028 год.

Одним из резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат» стала компания «СОФОС БИОТЕХНОЛОДЖИ». Инвестор построит завод по производству функционального питания. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 170 млн рублей, будет создано около 120 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2028 год.

Найти подходящее место для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.