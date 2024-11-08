Проект «Погружение в медицинскую профессию» начался в Наро-Фоминске

Проект «Погружение в медицинскую профессию» стартовал в перинатальном центре Наро-Фоминска. Его цель — помочь школьникам выбрать профессию в сфере медицины.

В рамках проекта двадцать четыре школьника Наро-Фоминского округа, мечтающих стать врачами, прошли отбор и стали участниками. Занятия начались 5 ноября и будут проводиться дважды в месяц по вторникам до конца учебного года. Школьников ждут мастер-классы, лекции и экскурсии, которые проведут опытные врачи перинатального центра и преподаватели Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

Проект направлен на ознакомление школьников с профессией врача, развитием их практических навыков и расширением знаний в области медицины. Инициатива призвана заинтересовать молодых людей в выборе этого направления работы.

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