В перинатальном центре Балашихи начали использовать новый портативный УЗИ-аппарат

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе появился новый портативный УЗИ-аппарат «Рускан 70П». Оборудование поступило в медучреждение по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

С 30 июня 2026 года врачи провели на нем около 150 исследований. Портативность устройства позволяет использовать его в разных отделениях: в палате интенсивной терапии или малой операционной.

Заведующая отделением антенатальной охраны плода и ультразвуковой диагностики МОПЦ Светлана Байкова рассказала, что аппарат выполнен в формате ноутбука и оснащен четырьмя датчиками. «Для нашего центра это идеальное решение: мы проводим самые разные исследования — от акушерских и гинекологических до абдоминальных и изучения поверхностных структур, например, молочных и щитовидных желез», — пояснила специалист.

Преимущество устройства — его компактность и возможность автономной работы до трех часов. Это особенно важно в экстренных случаях. Аппарат также активно применяется в малой операционной для контроля инвазивных процедур.

Кроме того, устройство помогает в сложных клинических случаях, таких как лазерная коагуляция анастомозов при осложнениях монохориальной двойни или селективная элиминация плода. Высокое качество изображения и простое управление позволяют врачам быстро оценивать состояние пациентки и принимать решения.