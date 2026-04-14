В Пересвете посадили почти три тысячи молодых елей

На площади 0,8 гектара в городе Пересвет на месте вырубленного участка леса выросли около трех тысяч елей.

В 2020 году за Макаркиным прудом провели сплошную санитарную рубку. Уже в 2021-м на освободившейся территории высадили молодые трехлетние елочки. Это было необходимо для восстановления лесов на участках, где прошли санитарно-оздоровительные мероприятия.

Сейчас насаждениям уже пять лет. В Сергиево-Посадском лесничестве используют собственный посадочный материал: трехлетние ели берут из питомника и высаживают на местах сплошных санитарных рубок. Посадку проводят весной, а осенью лесничие проверяют приживаемость. Если она составляет от 25 до 85 процентов, весной подсаживают дополнительные культуры взамен погибших.

Участок леса за Макаркиным прудом в Пересвете засадили ценной породой — елью. Сейчас территория готовится к переводу в покрытую лесом площадь. В связи с этим изменятся и способы ухода. Пока растения молодые, траву окашивают только вручную, но вскоре можно будет перейти к механизированному уходу, например, выпиливанию кустарника.