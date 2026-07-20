Школу на Центральной улице в Красногорске построят к 1 сентября

На Центральной улице в микрорайоне Павшинская Пойма подходит к концу строительство новой школы. Строители завершают отделочные работы: покраску стен, укладку плитки и монтаж специального спортивного линолеума в спортивных залах.

Также продолжаются работы по устройству инженерных коммуникаций и установке оборудования для пищеблока. На территории школы устанавливают игровые и спортивные площадки, оформляют зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Школа общей площадью около 30 тысяч квадратных метров состоит из двух блоков: для начальных классов на 400 мест и для основной школы на 700 мест. В ней будут два спортивных зала, актовый зал на 400 зрителей со сценой и костюмерными, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, а также библиотечный центр и столовая на 500 мест.

Учебное заведение строится в рамках государственной программы Московской области. Открытие запланировано к 1 сентября 2026 года.