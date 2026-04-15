В Павшинской пойме скоро откроют новую школу

В Павшинской пойме близится к завершению строительство школы, рассчитанной на 1100 мест. Здание практически готово, идут последние работы. Согласно плану, школу планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале текущего года.

По словам начальника участка Дмитрия Леонова, строители начали обустраивать внутреннее ограждение территории: завозят материалы, готовят стойки под забор, а геодезисты проводят разбивку. Параллельно с этим завершают внутреннюю отделку помещений, прокладывают кабели для слаботочных систем и электроснабжения.

Также идет закупка оборудования для пищеблока и учебных классов. На улице рабочие доделывают тротуары, укладывают брусчатку, монтируют спортивные покрытия и светильники наружного освещения. Завершающим этапом станут посадка кустарников и деревьев.