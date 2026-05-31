В Павшинской пойме прошел инклюзивный фестиваль «Вода для всех

В седьмой раз в Павшинской пойме города Красногорск состоялся инклюзивный фестиваль «Вода для всех». Мероприятие собрало около 400 участников из Москвы и Подмосковья. Особенность фестиваля заключается в отсутствии ограничений по здоровью: каждый ребенок может попробовать себя в различных видах спорта и профессиях.

На одной площадке были организованы трасса для аквабайков, зона флайборда, турнир по лазертагу, мастер-классы по армейскому рукопашному бою и акробатике. Дети знакомились с работой спасателей, учились оказывать первую помощь, катались на скоростных катерах и поднимались над водой на флайборде под руководством инструкторов.

Директор благотворительного фонда Андрей Гришин, являющийся организатором фестиваля, отметил: «Мы стараемся расширить их кругозор, показать разные виды спорта и вовлечь ребят в активную жизнь». Проект создан прежде всего для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников интернатов, детских домов и социально-реабилитационных центров.

На фестиваль приехали семьи из других городов Подмосковья. Учитель начальных классов из Королева Тамара Маранди привезла детей с инвалидностью и своих лучших учеников. Она рассказала, что многие ребята после занятий спортом не только добиваются успехов на соревнованиях, но и начинают лучше учиться.

Праздник завершился творческими мастер-классами, выступлениями артистов и традиционным чаепитием. Для всех участников посещение фестиваля было бесплатным.