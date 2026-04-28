В Павловском Посаде завершился кинофестиваль «17 мгновений…»

С 22 по 26 апреля в Павловском Посаде прошел X Международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе фестиваля участвовали 15 фильмов: 10 полнометражных и 5 многосерийных. Жюри состояло из известных деятелей искусства, включая актера и кинорежиссера Владимира Шевелькова, народную артистку РФ Елену Цыплакову и французского актера театра и кино Пьера Буреля. Председателем жюри был народный артист РФ Александр Домогаров.

На фестивале вручили несколько призов: * диплом «Первое мгновение» за режиссерский дебют получил Рауль Гейдаров за фильм «День рождения Сидни Люмета»; * специальный приз партнера фестиваля — Российского Военно-Исторического общества — достался документальному фильму «Голод. План Бакке»; * приз «За лучшую операторскую работу» получил Тим Лобов за фильм «Семейное счастье».

Также на фестивале отметили лучшую женскую роль, актерский ансамбль и лучший сценарий. Гран-при фестиваля присудили фильму «Двое в одной жизни, не считая собаки».

В заключительный день фестиваля состоялось открытие «Аллеи Славы» на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова. В мероприятии приняли участие президент фестиваля Анна Тихонова, заместитель главы Павлово-Посадского г. о. Светлана Аргунова, народный артист РФ Александр Домогаров и другие.

По традиции в рамках фестиваля состоялся круглый стол на тему «Искусственный интеллект. Дипфейки. Где же грань разумного и дозволенного?». Модератором выступила Анжела Якубовская.