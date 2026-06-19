В Павловском Посаде завершили благоустройство улицы Павловской

На улице Павловская в Павловском Посаде завершилось комплексное благоустройство, которое продолжалось три месяца. Теперь по ней можно свободно проехать и пройти.

В ходе работ были заасфальтированы тротуары, которые раньше представляли собой тропинки, по которым сложно было передвигаться зимой и в дождливую погоду. Также были приведены в порядок парковочные пространства — всю зеленую зону огородили бордюрами, и теперь оставить автомобиль на обочине не получится.

Сейчас движение на улице полностью восстановлено, временная разметка нанесена, а ограничения скорости сняты.