В Павловском Посаде завершается строительство нового парка

В микрорайоне «Ленский» городского округа Павловский Посад активно ведется подготовка к открытию нового парка. Специалисты проверяют освещение и наводят порядок в зонах отдыха.

Территория, где раньше стоял заброшенный Дворец культуры имени Потапова, преобразилась. Основные строительные работы планируют завершить уже в пятницу. После этого останутся финальная уборка, проверка оборудования и подготовка территории к приему посетителей.

Одной из главных точек парка станет благоустроенная зона у воды. Здесь оборудовали пляж площадью 1600 квадратных метров и пирс на 658 квадратных метров. Появились прогулочные дорожки, площадки для отдыха и освещение.

Большое внимание уделили озеленению. В парке высадили 98 деревьев и 725 кустарников. В вечернее время территорию будут освещать 168 опор. Среди новых объектов — детская площадка, качели для взрослых и павильон с мозаикой, на стене которого воссоздали мотив панно, украшавшего Дворец культуры.