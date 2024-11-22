Чемпионат школьной баскетбольной лиги прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде состоялся муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В соревнованиях участвовали шесть команд юношей из разных школ города.

В спортивном зале «Юность» собрались участники, чтобы побороться за титул самой сильной баскетбольной команды. В этом году в турнире участвовали юноши 2007–2012 годов рождения. Борьба за медали была напряженной, особенно в финальных играх. В матчах за первое и третье места время завершилось вничью, и победителей пришлось определять по штрафным броскам.

По итогам соревнований первое место заняла команда Лицея № 1. Вторыми стали баскетболисты из Гимназии, а третье место досталось команде школы № 18 имени Менчинского. Это был яркий и динамичный чемпионат, который продемонстрировал высокий уровень игры и командного духа среди школьников Павлово-Посадского округа.

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