В Павловском Посаде проводят капитальный ремонт крыши многоквартирного дома

В переулке Герцена, дом 30, в Павловском Посаде сейчас проходит капитальный ремонт крыши. Специалисты уже приступили к демонтажу старой конструкции. Строители стараются успеть заменить крышу до сезона дождей.

Доски для новой крыши обрабатывают специальным составом, чтобы продлить их срок службы. Новая конструкция будет дополнительно утеплена, что поможет сохранить тепло на верхних этажах здания.

Ремонтные работы начались в конце мая и планируют завершить их в конце августа. После окончания ремонта территорию очистят от строительного мусора.