В Павловском Посаде прошло первенство по пожарно-спасательному спорту

В Павловском Посаде 27 марта в манеже спортивного комплекса «Юность» прошло первенство «Мособлпожспаса» по пожарно-спасательному спорту. Участники соревновались в нескольких дисциплинах. Каждому предоставлялось две попытки, лучший результат фиксировался в таблицу зачетов.

«Спортсмены выступали в трех видах программы: подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни», — рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.

Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне. Участники испытали неподдельный энтузиазм и стремление к успеху. За выступающие команды активно болели коллеги и зрители.

Пожарно-спасательный вид объединяет в себе профессиональные и спортивные аспекты борьбы. В этом году, помимо опытных профессионалов, было много новых участников.