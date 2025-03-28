В Павловском Посаде прошло первенство по пожарно-спасательному спорту
В Павловском Посаде 27 марта в манеже спортивного комплекса «Юность» прошло первенство «Мособлпожспаса» по пожарно-спасательному спорту. Участники соревновались в нескольких дисциплинах. Каждому предоставлялось две попытки, лучший результат фиксировался в таблицу зачетов.
«Спортсмены выступали в трех видах программы: подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и подъеме по выдвижной трехколенной лестнице в окно третьего этажа учебной башни», — рассказал заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк.
Соревнования прошли на высоком эмоциональном уровне. Участники испытали неподдельный энтузиазм и стремление к успеху. За выступающие команды активно болели коллеги и зрители.
Пожарно-спасательный вид объединяет в себе профессиональные и спортивные аспекты борьбы. В этом году, помимо опытных профессионалов, было много новых участников.
Также замначальника «Мособлпожспаса» отметил, что результаты по всем дисциплинам значительно улучшились, даже были установлены новые рекорды.
В подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни лучшее время показал представитель территориального управления № 6 Алексей Сеуткин. Он завершил упражнение за 13,53 секунды.
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями первым завершил представитель территориального управления № 14 Егор Звягинцев с результатом 16,97 секунды.
Лидерами в подъеме по выдвижной трехколенной лестнице стали Сергей Гурченков и Егор Звягинцев из территориального управления № 14, выполнив задание за 13,97 секунды.
В общекомандном зачете на первое место вышли спортсмены территориального управления № 14 с суммарным временем 161,68 секунды.