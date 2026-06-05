В Павловском Посаде прошли соревнования операторов беспилотников

В четверг, 4 июня, в Павловском Посаде состоялись открытые соревнования операторов беспилотных летательных аппаратов среди работников ГКУ МО «Мособлпожспас» и сотрудников ГУ МЧС России по Московской области.

Мероприятие посетили высокопоставленные гости, включая руководителя Главного управления гражданской защиты Московской области в ранге министра Сергея Самолевского, а также руководство ГКУ МО «Мособлпожспас» и Главного управления МЧС России по Московской области.

Первый заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Анатолий Плевако подчеркнул, что цель соревнований — повышение профессионализма специалистов в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Он отметил, что использование дронов при тушении пожаров становится все более актуальным, поскольку это позволяет эффективно проводить разведку и доставлять средства пожаротушения в труднодоступные места.

«Чем выше мастерство оператора, тем быстрее и безопаснее можно оценить обстановку на пожаре, доставить оборудование в труднодоступную зону и минимизировать риски для личного состава», — пояснил Анатолий Плевако.

Главный судья соревнований, заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин, рассказал о ходе мероприятия и его результатах. Каждая команда состояла из двух человек: пилота и его помощника. Сначала участники прошли теоретическую подготовку, ответив на 40 вопросов об устройстве беспилотников и нюансах управления ими. Затем они приступили к практике, где им предстояло преодолеть сложную трассу с пролетами между препятствиями и выполнить доставку спасательного оборудования на высоту.

По итогам состязаний победителем стала команда территориального управления №5 ГКУ МО «Мособлпожспас», второе место заняла сборная территориального управления №13 ГКУ МО «Мособлпожспас», а третье место разделили между собой сборные ГУ МЧС России по Московской области и работники территориального управления №2 госучреждения.