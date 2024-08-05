Турслет для приемных семей прошел в Павловском Посаде

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В Павлово-Посадском городском округе прошел туристический слет. Он объединил приемные семьи со всего востока Подмосковья.

Турслет «Большие семейные выходные» провели при поддержке администрации округа в Павловском Посаде. Его приурочили к Году семьи в России. Участие в нем приняли шесть команд из городов Восточного Подмосковья, специалисты Службы сопровождения замещающих семей, активисты клуба «Близкие люди» и представители окружного управления социального развития № 4.

В неформальной обстановке приемные семьи могли обменяться своими наработками в сфере воспитания детей и организации досуга, а также рассказать о своих достижениях.

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