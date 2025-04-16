Патриотический творческий фестиваль прошел в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в Кузнецовском Доме культуры прошел первый открытый патриотический фестиваль «С Россией в сердце». В нем приняли участие артисты из ближайших городов Московской области и Москвы.

Артисты порадовали многообразием творческих номеров. Зрители увидели русские народные танцы, вокальные номера, игру на гармони и бубнах, а также владение казачьими саблями.

Все выступления были наполнены смыслом и чувством патриотизма. В итоге участники получили заслуженные награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется ежедневно.