В Павловском Посаде пройдет художественный фестиваль «ПРОтворчество»

23 мая в выставочном зале «Дом Широкова» в городском округе Павловский Посад состоится III художественный фестиваль «ПРОтворчество». Мероприятие направлено на возрождение уникальных традиций русского провинциального модерна рубежа XIX–XX веков. Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль стремится объединить творческих людей всех возрастов и привить любовь к истории и культуре страны.

Программа фестиваля включает три блока: конкурсный, развивающий и досуговый. В рамках конкурсного блока пройдет художественный конкурс «В стиле Модерн…», где участники смогут продемонстрировать свои таланты в номинациях «Шляпный каприз», «Рисуем в стиле Модерн», «Символы Модерна».

Развивающий блок предложит экскурсии по городу, мастер-классы, различные арт-пространства, интерактивную выставку мужского клуба «Дорогами Первой мировой войны» и другие активности.

Досуговый блок включает показ авторских костюмов эпохи модерн, вернисаж маленьких питомцев «Дама с собачкой», антикварную лавку «Загадочные предметы эпохи модерн», краеведческую игру и концертную программу.

В завершение фестиваля состоится торжественное награждение победителей конкурса.

Подробная информация и условия участия размещены на сайте выставочного зала «Дом Широкова».