В Павловском Посаде продолжаются работы по модернизации водоснабжения

На улице Каляева в Павловском Посаде продолжаются работы по модернизации системы водоснабжения. Подрядчик уже завершил монтаж байпасной линии — труб, проходящих по поверхности, которые обеспечат подачу воды в дома и помогут минимизировать отключения.

Сейчас специалисты приступили к земляным работам: с помощью трактора заготавливают траншею для новой линии, а рабочие разбирают плитку в местах, где будут проходить трубы. К началу основных монтажных работ количество специалистов увеличится вдвое.

В процессе модернизации на улице Каляева заменят 400 метров труб. Этот участок обслуживает более семи тысяч жителей, включая 64 многоквартирных дома и 13 социальных объектов.

Полностью завершить работы планируют в середине осени. После этого специалистам предстоит привести в порядок территорию, в том числе заново уложить плитку возле Дворца спорта «Надежда».