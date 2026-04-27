В Павловском Посаде продолжается уборка снега после циклона

В Павловском Посаде 27 апреля в районе улицы Герцена, дом 12 выпал снег, в некоторых местах его высота достигла десяти сантиметров. Мини-погрузчик работает на улице Герцена и за несколько часов очистил почти все тротуары.

Из-за того, что снег мокрый и тяжелый, убирать его вручную сложно — лопаты не выдерживают. Техника также испытывает трудности: порой она застревает в снегу.

Циклон пока не прекращается, поэтому уборка будет идти до конца снегопада. Более двухсот человек и тридцать единиц техники, включая мини-погрузчики, тракторы и комбинированные дорожные машины, вышли на ликвидацию последствий стихии.

Жителей призывают быть осторожными на дорогах и тротуарах. Рекомендуется не стоять под деревьями и крышами, так как из-за тяжести снега возможны обрушения конструкций.