В Павловском Посаде продолжается ремонт скатной крыши

На улице Щорса в Павловском Посаде идет капитальный ремонт крыши пятиэтажного дома. Звуки дрели и молотков наполняют округу — рабочие активно трудятся.

Работы начались в конце зимы с демонтажа старой конструкции. Сейчас часть крыши уже заменена, во дворе все еще видны доски и другие строительные материалы. Погодные условия осложняют процесс — во время дождей крышу закрывают пленкой.

Специалисты еще должны утеплить конструкцию, установить листы железа и оборудовать ограждения с водостоками. Ремонт планируют завершить в ближайшее время.