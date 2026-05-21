В Павловском Посаде приступят к модернизации тепловых сетей

В городе Павловский Посад на улице Каляева стартовали подготовительные работы к модернизации тепловых сетей. На объекте уже устанавливают ограждения, завозят необходимые материалы и монтируют строительный городок. Сегодня на площадку вышла тяжелая техника, включая подъемный кран. По мере перехода к активной фазе строительно-монтажных работ количество рабочих увеличат до 40 человек.

В рамках модернизации планируется заменить 400 метров тепловых сетей диаметром от 250 до 500 мм. После завершения работ повысится надежность теплоснабжения для семи тысяч жителей 64 многоквартирных домов, а также 13 социальных объектов.

Участок относится к технически сложным. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, специалисты будут использовать систему временных перемычек. Это позволит переключать потребителей на резервную линию и сократить отключения горячего водоснабжения на период ремонта.

Завершить работы планируется до начала нового отопительного сезона. После окончания модернизации на территории восстановят благоустройство.

Объект на улице Каляева вошел в программу масштабной модернизации системы теплоснабжения Подмосковья. Всего в этом году в регионе планируется обновить 224 котельные и 361 км тепловых сетей — это крупнейшая программа такого масштаба среди регионов страны.