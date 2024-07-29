Шествие в память о детях-жертвах войны в Донбассе прошло в Павловском Посаде

День памяти детей-жертв войны в Донбассе ежегодно отмечается 27 июля. Мероприятия в Павловском Посаде начались с шествия-реквия, объединивших жителей округа, членов и сторонников партии «Единая Россия» и активистов «Молодой гвардии». Они прошли по аллеям с портретами детей, чьи жизни оборвались во время конфликта в Донбассе. После участники шествия почтили память погибших минутой молчания.

«Десять лет назад Горловка подверглась массированному артобстрелу из РСЗО „Град“. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы такие трагедии больше не повторялись. Наша цель — мирное будущее для наших детей», — отметила муниципальный координатор проекта «Женское движение» Наталья Золина.

В парке также прошла тематическая фотовыставка. Посетители могли увидеть портреты и познакомиться с историями о детях, погибших в Донбассе с 2014 года. Постетители возложили цветы и игрушки к фотографиям.

«Подобные выставки необходимы для сохранения исторической памяти и осознания того, какие трагические последствия могут иметь вооруженные конфликты для самых беззащитных — детей», — отметила муниципальный координатор проекта «Историческая память» Ксения Бунина.

Памятное мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

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