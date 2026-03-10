В Павловском Посаде очистные сооружения ждет масштабная реконструкция

Межрайонные очистные сооружения в микрорайоне Ленская, на окраине Павловского Посада, готовятся к масштабной реконструкции. Изношенность конструкций достигла 80%, и специалисты «Мособлводоканала» прилагают ежедневные усилия, чтобы поддерживать их работоспособность.

Каждый день на сооружения поступают стоки от более чем 100 тысяч абонентов из Павловского Посада, Электрогорска и соседних округов. Процесс очистки включает несколько этапов: приемная камера, механическая и биологическая очистка. Устаревшие системы требуют замены.

После завершения реконструкции будут внедрены современные технологии. Цех мехобезвоживания сможет функционировать круглый год, а не только в теплое время. На территории появится новое здание для лаборатории. Блоки для очистки станут закрытыми, что поможет избежать неприятного запаха, на который жалуются жители ближайших домов.

Завершить реконструкцию планируют в 2027 году. Работы проведут в рамках государственной программы под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.