В Павловском Посаде обновят стадион «Филимоновский»

На стадионе «Филимоновский» в микрорайоне Филимоново городского округа Павловский Посад идут активные работы по благоустройству. Жители уже могут заметить значительные изменения: за высоким забором появились опоры для будущего крытого поля.

В зимний период специалисты занимались демонтажем здания тира. Сейчас они возвращаются к уличным работам. На объекте трудятся более семи человек, и в ближайшее время количество строителей увеличится. Все они будут задействованы на монтаже большого поля. Специалисты начинают подготавливать территорию и устанавливать систему ливневок.

После ремонта на стадионе появится современный павильон с раздевалками, душевыми и тренерскими. Старое деревянное здание демонтировали, а его остатки вывезут на утилизацию. Основное футбольное поле будет с натуральным покрытием, предназначенным для активностей на траве. По краям смонтируют трибуны на 600 мест.

Обновленный стадион планируется открыть уже этой осенью.