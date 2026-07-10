В Павловском Посаде объявили конкурс на благоустройство парка

В городском округе Павловский Посад начали подготовку ко второй фазе благоустройства парка на месте ДК Потапово. Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила о проведении соответствующего открытого конкурса в электронной форме.

Извещение о конкурсе опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках работ планируется обустройство территории площадью примерно девять с половиной гектаров.

Благоустройство проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование осуществляется из бюджета Московской области и средств городского округа Павловский Посад.

Завершить работы на объекте предполагается в 2027 году.

Актуальные данные о закупках и земельных торгах можно найти в канале ведомства в "Максе" «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».