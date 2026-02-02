Филимоновский стадион капитально отремонтируют в Павловском Посаде

В микрорайоне «Филимоново» городского округа Павловский Посад начался капитальный ремонт стадиона. На месте уже работает подрядчик, специалисты завершили демонтаж на 80%. Усложняют ситуацию сильные снегопады, из-за которых приходится приостанавливать работы на улице. Как только спадут морозы, начнется вывоз строительного мусора.

Сейчас на территории работают пять человек, трактор и мини-погрузчик. Специалисты убирают старую стяжку в здании тира. Через несколько недель, когда температура на улице поднимется, начнется монтаж крытого стадиона.

На территории установят современный павильон с раздевалками, душевыми и тренерскими, обновленный тир и площадку с легкоатлетическими снарядами. Особенно жители ждут новую волейбольную площадку. Также на обновленном стадионе установят трибуны на 600 мест. Все эти изменения позволят проводить занятия с воспитанниками секций гораздо комфортнее.

Завершить ремонт планируют осенью этого года.