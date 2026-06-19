В Павловском Посаде идет капитальный ремонт панельного дома

На улице Каляева в Павловском Посаде полным ходом идет капитальный ремонт одного из панельных домов. С одной стороны здания уже установили строительные леса, а всю конструкцию закрыли зеленой сеткой. Специалисты приступили к монтажу утеплителя на стены, который впоследствии будет отштукатурен для сохранения целостности конструкции. Этот метод утепления поможет поддерживать комфортную температуру в квартирах.