В Павловском Посаде идет капитальный ремонт панельного дома

На улице Каляева в Павловском Посаде полным ходом идет капитальный ремонт одного из панельных домов. С одной стороны здания уже установили строительные леса, а всю конструкцию закрыли зеленой сеткой. Специалисты приступили к монтажу утеплителя на стены, который впоследствии будет отштукатурен для сохранения целостности конструкции. Этот метод утепления поможет поддерживать комфортную температуру в квартирах.
Одновременно с этим ведется ремонт крыши. Несмотря на то что она плоская, ее необходимо заменить. Работы начались еще в мае и продлятся до конца сентября. Специалисты планируют завершить отделку фасада и ремонт крыши к этому времени.
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